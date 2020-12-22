Карабахская война показала техническое превосходство Азербайджана над Арменией

Активное применение беспилотников позволило уничтожать как бронированную технику, так и прикрывающие её зенитные вооружения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Военное обозрение, об этом пишет эксперт Эммануэль Руз на страницах южноамериканской прессы.

"Эта технология - новшество в военном искусстве, полностью меняющее тактику на поле боя. Азербайджанцы смогли воспользоваться преимуществами, прибегнув к простой логике: без авиации невозможно победить, но вместо того, чтобы тратить миллионы на приобретение самолета и обучение пилотов, лучше закупить дистанционно управляемые БПЛА" - подводит автор итоги противостояния, полагая, что "трата миллионов на самолёты ни к чему".

С его слов, Баку в итоге смог основательно подготовиться к войне, закупив в Турции и Израиле беспилотные системы. Впрочем, впервые они были применены Азербайджаном ещё в 2016 году в ходе очередного обострения конфликта.

"Теперь они стали регулярными участниками военных операций в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, особенно со стороны азербайджанской армии, которая имеет превосходство БПЛА" - указывает эксперт на страницах издания Pucará Defensa.

Как он полагает, преимущества, которые дают беспилотники, огромны: они не могут нести тонны боеприпасов, но крайне эффективны из-за точности удара и их трудно обнаружить текущими средствами ПВО.