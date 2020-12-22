https://news.day.az/politics/1300600.html Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению - ВИДЕО
Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению - ВИДЕО
Находящаяся в нашей стране группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в специальных инженерных городках проводит тренировки по выполнению задач инженерного обеспечения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В ходе тренировок саперы проводят разведку местности, выполняют учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, используя специальные средства и специально обученных собак.
После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.
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