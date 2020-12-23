Украина заинтересована в участии в программе восстановления Карабаха

Приглашение Президента Азербайджана к дружественным странам принять участие в восстановлении освобожденных территорий не может не радовать его партнеров, которые готовы в ближайшее время начать сотрудничество с целью реконструкции инфраструктуры послевоенного региона. Конечно, и украинские компании будут заинтересованы поучаствовать в этой благородной миссии, тем более, имея необходимый опыт, проверенный годами.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк.

Известно, что на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделение 2,2 млрд. манатов. По мнению украинского эксперта, эта цифра не окончательная и финансовые влияния будут продолжаться, ведь Баку важно показать мировому сообществу, во что превратился Карабах после армянской оккупации и каким он будет теперь. Это очень правильный посыл, подчеркнул наш собеседник.

По словам Ковбасюка, учитывая, что последние годы, несмотря на очень близкие и дружественные отношения наших стран, торговый оборот между Украиной и Азербайджаном несколько снизился, участие в восстановительных работах украинских компаний стало бы хорошим стимулом для наращивания показателей. Украинские компании, отметил он, могут и готовы предоставить высококвалифицированных архитекторов, экспертов по комплексным решениям в сфере инфраструктуры. Кроме того, Украина может поставлять качественные стройматериалы.

Сегодня в Украине насчитывается несколько тысяч строительных предприятий, которые могут делать абсолютно все - от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию. Тем более важно учесть, что услуги украинских строителей значительно дешевле, нежели услуги компаний многих других стран, а качество ничуть не хуже, а даже значительно лучше, считает эксперт.

"Хотел бы также отметить инновационные украинские компании, которые вносят в инфраструктуру не только качество и надежность, но также новизну и немножко футуризма. Многие населенные пункты Карабаха в период оккупации были полностью сравнены с землей, и их придется поднимать заново, так же с нуля создавая коммуникации и всю инфраструктуру. В этой связи такой пример. Украинские компании обладают технологией постройки автономных жилых зданий, которым не нужны не отопление, никакие другие традиционные внешние коммуникации. Эти технологии могли бы очень пригодиться, ведь даже при наличии значительных финансовых ресурсов огромный объем строительных работ не может не сказаться на временном отрезке ожидания для многих азербайджанцев, которые десятилетия ждали возвращения на свои земли и, конечно, хотели бы как можно быстрее обустроиться здесь", - сказал Ринат Ковбасюк.

Лейла Таривердиева