Блестящее лидерство и мудрость Президента Ильхама Алиева обеспечили победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, сказал Trend американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, передает Day.Az.

Собхани считает, что победа Азербайджана основана на ряде взаимоусиливающих факторов.

"Во-первых, блестящее лидерство Президента Ильхама Алиева, который, похоже, почувствовал вакуум на мировой арене. Я называю это вакуумом лидерства членов Минской группы (России, США и Франции). Второй фактор - это мудрость, проявленная Президентом Ильхамом Алиевым в проведении внешней политики Азербайджана. В отличие от неопытного премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президент Ильхам Алиев поддержал хорошие и дружеские отношения с двумя региональными державами, а именно с Россией и Турцией. Приведя рациональные аргументы в пользу того, почему Вторая Карабахская война является справедливой войной, Президент Азербайджана смог заручиться поддержкой этих двух важных стран. В-третьих, я считаю, что отношения Азербайджана с Израилем также играли важную роль. Технологическое превосходство военно-промышленного комплекса Израиля было признано Президентом Ильхамом Алиевым на раннем этапе. Четвертым важным фактором, приведшим к победе Азербайджана, были инновационные технологии, используемые в современных беспилотных летательных аппаратах. Внедрение современных технологий было очень важным фактором, изменившим баланс военной мощи в пользу Азербайджана. Это очень важный урок для будущего Азербайджана, а именно, инвестировать в инновационные и творческие технологии, такие как биотехнологии, искусственный интеллект, аккумуляторы для электромобилей. И последнее: мы никогда не должны забывать, что Вторая Карабахская война была выиграна благодаря мужеству отважных солдат Азербайджана", - пояснил американский эксперт.

Он добавил, что восстановление и развитие Карабаха, безусловно, будет главным приоритетом.

"Таким образом, то, что сейчас необходимо, - это "План Маршалла для Карабаха". Нужно пригласить такие державы, как США, Китай, Япония и Южная Корея, для финансирования крупных инфраструктурных проектов в Карабахе, начиная от дорог, мостов, производства электроэнергии, управления водными ресурсами и заканчивая транспортным сообщением и туризмом. В частности, то, что Азербайджан может сделать сейчас, - это определить конкретные проекты, которые будут представлены банкам для финансирования на основе государственно-частного партнерства. Например, он может представить технико-экономическое обоснование объектов по производству солнечных панелей и аккумуляторов в Шуше, которые будут представлять огромный интерес для Европейского инвестиционного банка. Освобождение Карабаха и прилегающих территорий создает историческую возможность для малых и средних предприятий этих районов транспортировать свою продукцию в Баку для продажи на мировом рынке через порталы электронной торговли. Транспортное сообщение по высокоскоростной железной дороге с использованием технологий из Японии, Китая или Франции может соединить Баку с Карабахом", - заключил Роб Собхани.