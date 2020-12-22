Вышла в свет 103-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

В период пандемии Азербайджан показывает хорошие результаты и в экономической сфере. Достаточно сказать, что сегодня более 150 стран в мире обратились за помощью в международные финансовые структуры. То есть, их внутренние финансовые ресурсы не позволяют проводить нужную работу. Азербайджана в этом списке нет. Мы относимся к странам, которые борются с этой бедой собственными силами. Должен также отметить, что мы оказали помощь уже более 10 странам, отправили транспортные самолеты с медицинскими принадлежностями и дезинфекционными материалами. Некоторым странам оказали финансовую помощь. Дважды сделали донорское пожертвование Всемирной организации здравоохранения. Таких стран не очень много. Это свидетельствует о нашей ответственности. Демонстрирует, что мы играем активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости.

Эта цитата, приведенная в 103-й книге недавно вышедшего многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", была взята из выступления главы государства 12 мая на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью "Gilan Tekstil Park".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Материалы, включенные в очередную книгу многотомника, охватывают май-июнь 2020 года.

В новой книге собраны интервью Президента Ильхама Алиева информационному агентству ТАСС России и журналу "Национальная оборона", тексты его выступлений на конференции, проведенной между президентом Азиатского банка развития и другими представителями руководства банка, церемониях открытия больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгя, Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

В издание включены выступление главы государства на церемонии открытия жилого комплекса "Гобу Парк-3", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку, а также интервью Азербайджанскому телевидению в ходе открытия расположенного в Низаминском районе Баку Центра "DOST номер 3". Кроме того, в новую книгу вошла информация о телефонных разговорах Президента Ильхама Алиева с президентами России, Украины, Турции, Казахстана, письма ряду глав государств и руководителям международных организаций.

В этом томе читатели могут ознакомиться с материалами об открытии инфраструктурных объектов, в том числе Центров Службы ASAN, учреждений культуры, больниц, встречах с представителями общественности во время поездок Президента Азербайджана в Шамахинский, Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы.

На всех встречах и переговорах глава государства подробно информировал об армяно-азербайджанском конфликте, доводил до внимания, что на протяжении долгих лет Азербайджан страдает от терроризма, Армения-агрессор разрушила принадлежащие нашему народу древние религиозные и другие материально-культурные памятники.

При подготовке 103-й книги, выпущенной "Азернешр", были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).