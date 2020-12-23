Президент Ильхам Алиев сделал азербайджанский народ народом-победителем

"Президент Ильхам Алиев подарил нам радость Победы. Благодаря его политике, его мудрости и дальновидности наш народ стал народом-победителем".

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Путь к Победе был непростым, отметил наш собеседник. Успешная энергетическая стратегия, развитие экономики и кадрового потенциала страны позволили создать Азербайджану под руководством Президента Ильхама Алиева современные Вооруженные Силы. Победа Азербайджана на поле битвы была предопределена успешными и мудрыми решениями Верховного главнокомандующего и доблестью азербайджанского солдата.

"Под руководством своего лидера Азербайджан сумел предпринять своевременные шаги, мобилизовал все свои силы, собрал их в железный кулак. Как говорил господин Президент, этот железный кулак сломал врагу хребет. Победа над агрессором олицетворяет единство и силу Азербайджанского государства и азербайджанского народа. Мы все стали свидетелями этого единства, когда народ сплотился вокруг своего лидера и продемонстрировал полную поддержку его решениям. Каждое решение Верховного главнокомандующего било прямо в цель, было выверенным и, как подчеркивают и зарубежные эксперты, направленным на минимизацию жертв среди личного состава", - сказал Асим Моллазаде.

А теперь, отметил депутат, для нас начинается новая эра - эра созидания, и единство народа и его лидера будет служит дальнейшему развитию страны. Сегодня Президент Азербайджана - один из самых успешных и сильных политических лидеров, лидер мирового масштаба. Стратегия его действий, прежде всего, обусловлена стратегией партнерства, взаимопонимания. Победа в войне еще больше усилила нашу страну и международный авторитет Азербайджана. Более того, наша Победа дает возможность превратить регион в целом в центр экономического, коммуникационного, стратегического развития.

Дух азербайджанского народа, тысячелетний опыт Азербайджана сыграли роль в том, что взаимообогащаются цивилизации, культуры, конфессии. Это результат той стратегии, которую на протяжении семнадцати лет осуществляет Президент Ильхам Алиев и которая делает Азербайджан примером для очень многих регионов мира, где мы встречаемся с ксенофобией, расизмом, исламофобией и антисемитизмом, подчеркнул азербайджанский парламентарий.

"Мы защищаем свои ценности и делимся этими ценностями с миром. В этом также заслуга главы государства и той политики, которая целенаправленно проводится им в течение многих лет. Наша страна сегодня получила шанс на превращение освобожденного Карабаха в один из важных центров региона. И я думаю, что все, что задумал наш Президент, все, что он запланировал в этом направлении, будет целенаправленно осуществлено. Так же, как была продумана им и достигнута наша победа. Еще раз хочу повторить - Президент Ильхам Алиев превратил азербайджанский народ в народ-победитель. Этот статус изменил всех нас", - резюмировал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева