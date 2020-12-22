Вернув Карабах, Президент Ильхам Алиев осуществил мечту каждого азербайджанца

День Победы в Отечественной войне стал историческим днем, славной страницей нашей истории. На протяжении почти 30 лет Азербайджан проявлял терпение и наконец поставил тот самый долгожданный восклицательный знак, благодаря решительному, победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Комитета науки и образования Милли Меджлиса Муса Гасымлы.

По его словам, Президент Ильхам Алиев осуществил мечту каждого азербайджанца, сделав невозможное возможным.

"Азербайджан больше не страна-жертва, наше государство является победителем. Флаг Азербайджана гордо развевается над всеми освобожденными территориями Карабаха. Это удалось достичь благодаря доблестной азербайджанской армии под предводительством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. За 44 дня наши храбрые военнослужащие одолели непримиримых врагов, которые на протяжении долгих лет при содействии зарубежных покровителей держали в оккупации Карабах и прилегающие к нему семь районов", - отметил наш собеседник.

Как заявил парламентарий, благодаря дальновидной и грамотной политике военно-политического руководства страны, в Азербайджане была создана боеспособная, регулярная армия, оснащенная самым современным вооружением.

"Президент Ильхам Алиев продемонстрировал свои недюжинные способности военачальника, которые в итоге и привели к яркой победе на поле боя. К сожалению, любая воюющая сторона несет потери во время боевых действий. Азербайджанский народ никогда не забудет светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя победы. В самый ответственный период наш народ сплотился в единый кулак вокруг главы государства и армии, что предопределило исход войны в пользу Азербайджана", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов