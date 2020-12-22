Отечественная война сплотила азербайджанскую диаспору

Израильский политолог Юрий Бочаров пишет, что в ходе 44-дневной Отечественной войны за территориальную целостность Азербайджана наша диаспора сплотилась в единый кулак для поддержки государства и армии.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в статье под заголовком "Война на Кавказе сплотила и объединила азербайджанскую диаспору" автор отмечает, что люди, "не побоявшись пандемии, вышли на улицы, демонстрируя поддержку Азербайджану и его героической армии, социальные сети практически взорвались от такого количества статей, дискуссий и воззваний со стороны всех представителей азербайджанской диаспоры".

Уделив основное внимание работе, проводимой азербайджанской общиной в Израиле, Ю.Бочаров пишет, что только в Израиле под эгидой международной ассоциации "АзИз", прошло несколько крупных публичных акций и демонстраций: "Израиль как бы оказался в одном окопе с Азербайджаном, который атаковали все армянские и подчиненные им СМИ. На все эти атаки мы давали достойный ответ, публикуя статьи о нашей солидарности с азербайджанским народом в те дни, в этой войне. Только членами "АзИз" было подготовлено более 200 материалов в поддержку справедливой борьбы Азербайджана. Кроме того, Израиль был в числе первых государств, собравших и отправивших посылки для азербайджанских солдат, направивших материальную помощь в различные азербайджанские фонды".

Подчеркнув, что любовь к Родине тесно сплотила диаспоральные организации, которые в другое время соперничают друг с другом, автор напомнил, что акции солидарности провели общественные организации "Май вей" в США, "Натаван" в Чехии, координационные советы азербайджанцев в Германии, Украине и других странах.

В заключение статьи Ю.Бочаров пишет, что большинство выходцев из Азербайджана, как опытные специалисты, готовы принять участие в восстановлении освобожденных от оккупации наших территорий.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на следующем линке:

https://stmegi.com/opinions/posts/85330/voyna-na-kavkaze-splotila-i-obedinila-azerbaydzhanskuyu-diasporu/?lang=ru&fbclid=IwAR25l27PFnJagbwHqjxZ3H76FA0jeyOjb0dUP1yywUZZQ6jcqWWKZubb4J4