https://news.day.az/politics/1300691.html В мониторинговом центре в Карабахе будет один турецкий и один российский генерал - Хулуси Акар
В мониторинговом центре в Карабахе будет один турецкий и один российский генерал - Хулуси Акар
"Наша делегация находится в Азербайджане. После завершения строительства совместного турецко-российского Центра мониторинга по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе наша делегация начнет там работу".
Как сообщает Day.Az, об этом в интервью NTV сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что в совместном центре по контролю, который будет расположен в Агдаме, будет один турецкий и один российский генерал.
"30-60 наших представителей, работая вместе с русскими, сделают все необходимое для обеспечения постоянного режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - отметил турецкий министр.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре