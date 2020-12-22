Арестован пытавший азербайджанских пленных гражданин Армении

В отношении пытавшего азербайджанских пленных в ходе первой Карабахской войны гражданина Армении избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Day.Az, в Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении гражданина Армении Людвига Мкртчяна. Суд удовлетворил представление. В отношении Л.Мкртчяна избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, Л.Мкртчян обвиняется по статье 113 УК АР (Причинение физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся задержанию или иному ограничению свободы).

Как стало известно АПА, в ходе первой Карабахской войны Л.Мкртчян пытал с особой жестокостью находившихся в армянском плену азербайджанцев. По этим фактам в 2000 году в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело.

27 сентября этого года, когда началась Отечественная война, азербайджанская армия захватила в плен группу армянских военнослужащих. Среди них был и Людвиг Мкртчян.

В ходе следствия Людвиг Мкртчян признался, что подвергал пыткам азербайджанцев, взятых в плен во время первой Карабахской войны. Несколько азербайджанских военнослужащих, которые находились в армянском плену во время первой Карабахской войны и вернулись из плена, узнали Людвига Мкртчяна во время очной ставки.

В настоящее время в Военной прокуратуре продолжаются следственные действия по уголовному делу.