Президент Ильхам Алиев создал героическую летопись азербайджанского народа

В результате продуманной и дальновидной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня Азербайджан является одной из ведущих стран мира по показателям и развитию во многих сферах.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

Она отметила, что, несмотря на продолжающиеся геополитические процессы, войны, конфликты, проблемы вынужденных переселенцев и глобальные экономические трудности, Азербайджан стал уголком развития в регионе.

"Сегодня Азербайджан признан в мире мультикультуральным государством. В то же время, несмотря на свою небольшую территорию, Азербайджан известен как страна спорта. Международными организациями также высоко оцениваются достижения нашего государства в социально-экономической сфере. К примеру, согласно бизнес-отчету Всемирного банка, в прошлом году Азербайджан занимал 25-е место среди 190 стран, а по заключению Давосского экономического форума, входит в первую десятку в мире по склонности к реформам и доверию к руководству.

Для Азербайджана 2019 год был успешным. В качестве примера можно привести тот факт, что в отчете Международной ассоциации развития Азербайджан, у которого когда-то не было казны и бюджета, превратился в страну-донора. Это большой успех.

Разумеется, это результат продуманной, целенаправленной и успешной политики. В настоящее время Азербайджан является одним из членов Международного космического клуба. В условиях глобализации мира наши спутники в космосе полностью обеспечивают информационную безопасность страны", - подчеркнула Севиндж Гусейнова.

Депутат сообщила, что Азербайджан выступил в качестве страны-донора в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и помог более чем 30 странам в борьбе с этим заболеванием.

"Деятельность Азербайджана в сфере борьбы с пандемией высоко оценивается международными организациями, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня наша страна является членом многих международных организаций, в настоящее время успешно председательствуя в двух международных организациях - Совете сотрудничества тюркоязычных государств и Движении неприсоединения, которое объединяет 190 стран.

Под руководством Президента Ильхама Алиева успешно реализуются инфраструктурные проекты в социально-экономической сфере. Уровень занятости повышается день ото дня, в государственном управлении и соответствующих органах исполнительной власти проводятся успешные кадровые реформы. Широко поощряется деятельность молодых людей. Продолжается титаническая работа по борьбе с коррупцией. Политика, которую проводит глава государства, высоко ценится народом. Вся эта целенаправленная работа, проводимая на высоком уровне, основана на доверии народа к власти и их единстве", - сказала Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что, в результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, четкого определения стратегических целей и точной оценки событий, был положен конец 30-летней тоске нашего народа, самой болезненной проблеме - нагорно-карабахскому конфликту, и наша территориальная целостность была восстановлена.

"Азербайджанская армия, уничтожив врага, за 44 дня освободила свои исторические земли. Президент Ильхам Алиев навсегда вписал свое имя в историю как лидер, восстановивший территориальную целостность Азербайджана, создавший героическую летопись азербайджанского народа и ставший настоящим героем 44-дневной Отечественной войны. Ильхам Алиев достоин званий "Национальный Герой" и "Герой Отечественной войны"", - подытожила Севиндж Гусейнова.