https://news.day.az/politics/1300741.html В Ереване вновь неспокойно - очередная стычка с полицией - ВИДЕО
В Ереване вновь неспокойно - очередная стычка с полицией - ВИДЕО
Очередная стычка протестующих с полицией на площади Республики в Ереване.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие требуют незамедлительной отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре