В Ереване вновь неспокойно - очередная стычка с полицией

Очередная стычка протестующих с полицией на площади Республики в Ереване.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие требуют незамедлительной отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.