Оперштаб обсудил усиление контроля за соблюдением ужесточенного карантинного режима

Под председательством премьер-министра Али Асадова в формате видеоконференции 22 декабря прошло заседание Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе, премьер-министр подчеркнул необходимость неукоснительного и полного соблюдения требований ужесточенного особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм.

Было отмечено, что по инициативе Президента и Первого вице-президента Азербайджана страна будет в числе первых, кто закупит вакцину.

Были даны инструкции по проведению процедур вакцинации в медицинских учреждениях в соответствии с установленными нормами и разработке соответствующих протоколов.

На встрече была представлена информация о проделанной работе в связи с введением строгого карантинного режима, а также широко обсуждены вопросы, связанные с усилением соответствующих мер контроля.

Соответствующим ведомствам поручено усилить контроль за выполнением требований строгого карантинного режима.