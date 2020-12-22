https://news.day.az/politics/1300756.html Момент взятия армянской воинской части азербайджанскими ВС - АРХИВНОЕ ВИДЕО
Момент взятия армянской воинской части азербайджанскими ВС - АРХИВНОЕ ВИДЕО
В Сети появились кадры момента взятия одной из армянских воинских частей азербайджанскими вооруженными силами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Место и дата съемок не указаны.
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