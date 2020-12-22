Момент взятия армянской воинской части азербайджанскими ВС

В Сети появились кадры момента взятия одной из армянских воинских частей азербайджанскими вооруженными силами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Место и дата съемок не указаны.