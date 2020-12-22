https://news.day.az/politics/1300761.html Али Асадов дал поручения медучреждениям в связи с вакцинацией
Али Асадов дал поручения медучреждениям в связи с вакцинацией
По инициативе президента и первого вице-президента Азербайджан станет одной из первых стран, которые приобретут вакцину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом 22 декабря на заседании Оперативного штаба при Кабинете Министров в формате видеоконференции заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
Премьер-министр дал поручения в связи с проведением вакцинации в медицинских учреждениях в соответствии с установленными нормами, даны поручения по составлению соответствующих протоколов.
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