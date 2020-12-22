Али Асадов дал поручения медучреждениям в связи с вакцинацией

По инициативе президента и первого вице-президента Азербайджан станет одной из первых стран, которые приобретут вакцину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом 22 декабря на заседании Оперативного штаба при Кабинете Министров в формате видеоконференции заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Премьер-министр дал поручения в связи с проведением вакцинации в медицинских учреждениях в соответствии с установленными нормами, даны поручения по составлению соответствующих протоколов.