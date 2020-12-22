Противостояние с Азербайджаном не сулит ничего хорошего слабой Армении

После подписания Арменией трехстороннего заявления оппозиционные партии в этой стране объединили свои усилия для свержения премьер-министра Никола Пашиняна, проведения новых парламентских выборов. Поскольку до демократии Армении далеко, возможно, что оппозиция свергнет Пашиняна силой или даже устранит его путем террора.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гасымлы.

"И это будет неудивительно, поскольку имеется "опыт" отстранения от власти силой экс-президента Левона Тер-Петросяна, расстрела депутатов в парламенте Армении, свержения Саргсяна Пашиняном и других противоправных действий. Продолжение в том же духе только усугубит кризис в этой стране", - сказал он.

Депутат добавил, что по ряду причин нет сомнений в том, что попытки возобновления войны силами, которые придут к власти после Пашиняна, заранее обречены на провал: "Во-первых, не хватает людских ресурсов для пополнения рядов армии. С одной стороны, в Армении демографический кризис, нет естественного прироста населения, а с другой стороны, люди уезжают из страны из-за плохого управления, диктатуры, коррупции и взяточничества. Из года в год численность населения сокращается. Во-вторых, это отсутствие у Армении финансовых, экономических и военных возможностей для начала войны. Противостояние с Азербайджаном и война не сулят ничего хорошего слабой Армении".

Гасымлы добавил, что в сложившихся условиях единственный правильный путь для армянской стороны - прислушаться к рекомендациям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, только в этом случае Армения может извлечь пользу из сложившейся ситуации. Спасение и будущее Армении - в отказе от необоснованных территориальных претензий к странам региона, нахождении с ними общих позиций и сосуществовании в добрососедстве.