Путин и Макрон обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении.

Сообщается, что они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября - в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения", - говорится в сообщении.

"Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.