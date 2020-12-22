По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжается акция поддержки наших военнослужащих

По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo проводят новую акцию поддержки наших военных, служащих на территориях, освобожденных от оккупации. В рамках акции с 18 декабря для солдат и офицерского состава, продолжающих военную службу на освобожденной от оккупации части Кяльбаджарского и Ходжавендского районов и в поселке Гадрут, с учетом их пожеланий, началась доставка посылок, состоящих из различных продуктов питания, средств личного ухода и гигиены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, очередное такое мероприятие было организовано в Джебраильском районе. 22 декабря представители сети супермаркетов Bravo посетили освобожденные от оккупации территории Джебраильского района и доставили посылки нашим военнослужащим, а также в беседе с ними узнали об их пожеланиях.

В настоящее время Азербайджанская армия, проявляя мужество и героизм, с победным настроем несет службу на родных землях. Продолжаются меры по дальнейшему улучшению обеспечения наших войск, дислоцированных на территориях, освобожденных от оккупации. Обеспечение военнослужащих питанием и обмундированием также постоянно сохраняется в центре внимания на высоком уровне.

Побеседовав с военнослужащими, мы убедились в их высоком боевом настрое, испытываемом ими чувстве гордости. "Нашим самым большим желанием было освобождение родных земель от оккупации. И мы добились этого. Под руководством нашего Победоносного Верховного главнокомандующего мы одержали победу. У нас высокий настрой. Мы - доблестные бойцы победоносной армии. Вернемся домой с честью, с радостью, с достоинством. Нет чувства, прекраснее этого", - сказал доброволец Орхан Абилов.

Анар Оруджев также добровольцем отправился на фронт с первых дней Отечественной войны, прошел боевой путь до Шуши. "Мы воевали за нашу Родину-мать. У всех хорошее настроение. Горжусь тем, что участвовал в Отечественной войне. Питание и обмундирование также на высоком уровне. Пусть о нас не беспокоятся", - сказал он.

Другой наш собеседник - Кямран Бехбудлу: "В день своего рождения я добровольно отправился на фронт. Участвовал в боях за Ходжавенд, Гадрут, Шушу. Слава Аллаху за то, что даровал нам эту победу. Достойно выполнив боевые задания, мы освободили наши земли. Выражаем признательность Верховному главнокомандующему. Испытываем чувство гордости. Передаю привет своей семье".

Солдат Эмиль Керимли также участвовал в боях за Гадрут, Туг, Шушу. "Хотя сражались солдаты, победа принадлежит народу. Всегда чувствовали поддержку народа. Да здравствует наш народ. Среди наших товарищей были погибшие и раненые. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да дарует исцеление раненым. Карабах - это Азербайджан!"

Все военнослужащие, с которыми мы побеседовали, выразили признательность за внимание и заботу Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, Фонду Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo.