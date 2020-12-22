Обеспечение азербайджанских бойцов находится на высоком уровне

Продолжается акция поддержки наших военных, служащих на территориях, освобожденных от оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, очередным адресом акции, проводимой по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой Фондом Гейдара Алиева и сетью супермаркетов Bravo, стал Губадлинский район.

По дороге в Губадлинский район 22 декабря, мы увидели следы армянского вандализма на территориях, освобожденных от оккупации нашими героическими солдатами. В селах не осталось ни одного уцелевшего дома. Эта земля годами ждала своих хозяев, и этот день настал. Очень скоро здесь будут построены новые дома, города, поселки, в села вернется благополучная жизнь.

Мы встретились с нашими бойцами в селе Ханлыг Губадлинского района. На их озаренных улыбками лицах читалось чувство гордости. Ведь они - доблестные бойцы победоносной армии.

Представители сети супермаркетов Bravo передали нашим военнослужащим посылки, в беседе с ними узнали об их пожеланиях.

В беседе все они говорили одно: "Мы гордимся службой в рядах армии-победителя. Стоять на страже Родины - большая честь для нас!".

Азербайджанские солдаты доблестно несут службу на родных землях. Обеспечение наших войск, дислоцированных на территориях, освобожденных от оккупации, находится на высоком уровне.