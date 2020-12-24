Сила Ильхама Алиева в его способности достигать всех поставленных целей

Наверное, такие же чувства испытывают покорители самых высоких горных вершин. Глядя вниз, вспоминая все годы подготовки к восхождению, все трудности пути, пролитые кровь и пот, они переживают целую гамму чувств. Это и усталость, это и радость вместе с гордостью, это и понимание того, что ты достиг самой своей заветной, казавшейся другим невыполнимой, мечты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечающий сегодня свое 59-летие, вошел в историю Азербайджана как личность колоссального масштаба, как лидер, вернувший территории, оккупированные врагом на протяжении почти трех десятков лет. Это та самая вершина, покорив которую можно ощущать эмоции, сравнимые с теми, что испытывают взошедшие на Эверест. Ее не покорял никто из президентов стран, имеющих конфликты, привычно называемые "замороженными".

В интервью "Российской газете", данном в октябре 2003 года, Президент Ильхам Алиев сказал: "Я всегда стремился и буду стремиться быть похожим на отца". Спустя 17 лет с момента этого интервью, Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий победоносной армии, о мощи, героизме и храбрости которой сейчас говорит весь мир, может считать выполненной и эту сложнейшую задачу.

Быть сыном выдающегося политического деятеля, сумевшего превратить советский Азербайджан в одну из самых развитых республик СССР, а позже из руин, боли и трагедий, возродившего независимый Азербайджан, - большая ответственность. Ответственность перед своими согражданами, но еще больше перед самим собой, любящим сыном великого отца. Того, у которого с самого раннего детства учился науке побеждать, искусству доказывать любовь к Родине не словом, но делом.

Президент Ильхам Алиев вырос в атмосфере любви, в крепкой, счастливой семье, которая смогла с достоинством пережить и взлеты, и падения, невероятную любовь народа и предательство, казалось бы, преданных соратников. Он получил от Гейдара Алиева уроки жизни, главным из которых был постулат о том, что не стоит сдаваться, никогда и никому.

Ильхам Алиев видел, как его великий отец не сдавался в ситуациях, казавшихся просто безнадежными. Он лично присутствовал на встречах Гейдара Алиева с настоящими гигантами мировой политики. Он учился тому, как нужно отстаивать интересы Азербайджана в диалогах с неуступчивыми лидерами мировых держав. Это были его университеты, благодаря которым сформировался яркий, сильный политический деятель, чей блеск особенно ярок на фоне общей серости и тусклости большинства лидеров разных, в том числе и ведущих, стран мира.

Сила Ильхама Алиева в его способности достигать всех поставленных целей. Он превратил Азербайджан в экономически и политически ведущее государство Южного Кавказа. Он сумел добиться реализации крупнейших энергетических проектов, загнав Армению в региональный тупик, чему активно противодействовали некоторые мировые державы. Он превратил Азербайджан в государство, пользующееся колоссальным уважением в мире. Он кропотливо и верно шел к своей цели, добиваясь признания ведущими мировыми странами мира, влиятельными международными организациями документов, подтверждающих территориальную целостность Азербайджана, а значит, и право на ее восстановление.

Посредством сильнейшей армии в регионе, вопреки всем тем, кто утверждал, что карабахский конфликт не имеет военного решения, он подарил нам величайшую победу. Он добился водружения азербайджанского флага над освобожденной Шушой. И это, как мне кажется, самая большая награда, самая заветная цель, покорившаяся Президенту Азербайджана, который сегодня отмечает свой день рождения.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана