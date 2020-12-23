Если силовики сдадут Пашиняна, то его судьба решена

В Армении прошли митинги оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщает Day.Az, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал "Журналистской правде", чем могут обернуться для Пашиняна митинги оппозиции и кто на самом деле виноват в проигрыше Армении.

"Оппозиция добивается смещения Пашиняна, чтобы возложить на него ответственность за поражение Армении в войне и капитуляцию. На мой взгляд, претензии к Пашиняну можно с равным успехом адресовать и к прежним руководителям Армении, потому что в целом войну проиграл не Пашинян, а проиграла Армения как государство и вооруженные силы Армении", - считает российский военный эксперт.

По его словам, здесь нужно говорить о стратегических просчетах, которые были допущены Арменией при военном строительстве. То есть было много пропаганды, но мало реальных действий. Поэтому случился оглушительный провал, который для многих оказался психологическим шоком.

"Сейчас мы наблюдаем борьбу за власть. Если Пашинян удержится до нового года, значит, удержится и дальше. Если его свергнут, значит, такова его судьба. Пашинян - символ поражения Армении, но не его причина. Символ провала армянских военных и несостоятельности Армении как государства, удерживающего оккупированные территории. Сегодня мы видим, что сменят Пашиняна или нет, война выиграна Азербайджаном. Точка в этой войне поставлена", - подчеркнул он.

Коротченко отметил, что ключевым фактором поддержки Пашиняна является то, что армия и служба национальной безопасности сохраняют ему верность.

"Пока силовики сохраняют верность Пашиняну - его позиция устойчива. Второй фактор поддержки - то, что в парламенте фракция Пашиняна имеет большинство. Пока эти люди не предадут Пашиняна либо не сдадут его, с ним никто ничего сделать не сможет. Если всё-таки сдадут - судьба Пашиняна будет печальна. Ему предъявят обвинение в государственной измене и из него сделают "козла отпущения". Хотя, еще раз повторяю, вина Пашиняна здесь номинальна. За 2,5 года, пока он находился у власти, невозможно развалить вооруженные силы Армении. Следовательно, ошибки в их строительстве, боевой подготовке, оценке противника - вина Армении как государства и вина предыдущих руководителей Армении - Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна", - полагает он.

Далее, военный эксперт сказал, что Армения допустила следующие просчеты.

"Пашинян спровоцировал войну в политическом плане. Он делал те заявления, те поступки, проводил ту политику, которые привели к войне. Политически Пашинян безусловно развязал эту войну. Второй просчет - недооценка противника. Линия армянской обороны не менялась двадцать с лишним лет. Армения готовилась к вчерашней войне. К войне, которую продемонстрировал Азербайджан, Армения оказалась не готова. Это стратегический просчет потенциала противника и недооценка новый реалий войны. Армения думала, что создала многоэшелонированную, долговременную линию обороны в горах, минные поля, а дальше отсиживалась на лаврах былых побед. Но характер современной войны поменялся. В Армении этого никто не осознал. Поэтому поражение стало абсолютно естественным.

В целом, государственная модель Армении оказалась неэффективной: постоянная смена власти, грызня, коррупция элит, причем в высших эшелонах власти, всё это привело к тому, что улица сделала Пашиняна премьер-министром", - заявил главред.

На этом фоне, продолжил он, Азербайджан был гораздо более эффективен.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев смог создать эффективную экономику, запустить широкомасштабные энергетические проекты с международным участием, стать важным поставщиком энергоресурсов в Евросоюз, тем самым обеспечив приток в экономику Азербайджана десятков миллиардов долларов. Соответственно в Азербайджане была более успешная модель власти, которая отвечала политическим реалиям региона, нежели политическая модель в Армении. То есть в целом Азербайджан выиграл за счет факторов более сильной экономики и устойчивой системы государственной власти на фоне Армении, которую раздирали внутренние дрязги, противоречия и коррупция.

Президент Ильхам Алиев еще несколько лет назад начал масштабную борьбу с коррупцией и обновление государственного аппарата. Пришли новые люди: министр иностранных дел, глава администрации, ряд министров. На ключевые позиции поставили молодых энергичных прагматиков, которые дали новый импульс развитию Азербайджана. Армения же почивала на лаврах побед 1993-1994 годов, а в результате осталась у разбитого корыта. Это закономерный результат преступной самонадеянности, безответственности, халатности армянской политической верхушки", - заключил Игорь Коротченко.