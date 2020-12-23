Испанские СМИ о том, как переименовали Ханкенди

На испанском новостном портале "www.tuvozenpinares.com" опубликована статья под заголовком "Как Ханкенди стал Степанакертом?". Статья подготовлена на основе мыслей председателя Объединения азербайджанцев Испании Вахида Иманова и председателя Объединения азербайджанцев Валенсии Мубариза Ибрагимова.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, авторы рассказывают об истории строительства Ханкенди, подчеркивают, что после Туркманчайского договора в Карабахе были размещены многочисленные армянские семьи из Ирана и Турции, но Ханкенди был переименован в Степанакерт лишь в советское время.

Отмечается, что данный шаг был предпринят Сергеем Кировым, назначенным в 1923 году Москвой первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана: "Этот город был назван Степанакертом в честь Степана Шаумяна, лично руководившего убийством более 20.000 азербайджанцев, создавшего в Баку советскую коммунистическую диктатуру".

Представлена подробная информация об истории нагорно-карабахского конфликта, подверженных этническим чисткам и геноциду азербайджанцах, проживающих в этом регионе Азербайджана, оккупации впоследствии Арменией прилегающих к региону 7 районов - Лачина, Кяльбаджара, Агдама, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

Подчеркивается, что в период, когда дипломатические переговоры, связанные с освобождением оккупированных территорий Азербайджана и выводом оккупационной армянской армии с этих территорий, оказались безрезультатными, когда 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, оставались невыполненными, вооруженные силы Армении 12 июля 2020 года в целях оккупации новых территорий Азербайджана совершили военную провокацию в направлении Товузского района, расположенного далеко от Нагорно-Карабахского региона. А переход оккупационной армянской армией 27 сентября 2020 года к широкомасштабному наступлению по всему фронту привел к началу 44-дневной войны.

Отмечается, что в ходе войны азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от захватчиков и одержала блестящую Победу: "10 ноября вписано в нашу историю как славный День Победы, когда была восстановлена территориальная целостность Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!".

Более подробно со статьей можно ознакомиться по ссылке.