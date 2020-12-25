Масштаб личности Президента Ильхама Алиева вышел далеко за пределы Азербайджана

Масштаб личности Президента Ильхама Алиева вышел далеко за пределы Азербайджана. Подводя итоги уходящего 2020 года, можно сказать, что вооруженные силы Азербайджана под руководством выдающегося лидера и Верховного Главнокомандующего смогли восстановить суверенитет страны, достигнув вершины героизма, отваги и самопожертвования.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Американский эксперт напомнил, что азербайджанская армия благодаря самоотверженным подвигам доблестных солдат вынудила страну-оккупанта объявить о безоговорочной капитуляции.

"44 дня Второй карабахской войны обернулись грандиозным успехом Президента Ильхама Алиева и Вооруженных сил Азербайджана. Впервые в мире появился выдающийся государственный деятель, который смог восстановить территориальную целостность страны, провозгласившей свою независимость всего три десятилетия назад. Такой ​​амбициозной задачи еще не добивался ни один руководитель какого-либо государства", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан стал единственной страной в мире, которая мастерски сочетает политические навыки с экономической дипломатией и в то же время смогла провести важную контрнаступательную операцию, увенчавшуюся эпохальным успехом.

"Благодаря такому феноменальному успеху Президент Ильхам Алиев находится в доминирующих позициях в списке самых влиятельных глобальных лидеров мира. В решающий момент лидер Азербайджана проявил стойкую храбрость и добился потрясающего результата для своей страны. Президент Ильхам Алиев - выдающийся лидер Евразии, который превзошел масштабы своей страны и укрепил геостратегическое значение Азербайджана на мировой арене", - отметил Питер Тейс.

Американский эксперт также подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев является главным архитектором экономического развития Юго-Восточной Европы, а также гарантом экономического прогресса Южного Кавказа.

"Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом не только среди населения Азербайджана, но и в Европе, США и остальных частях мира. После победы в Отечественной войне Президент Ильхам Алиев превзошел популярность бывшего Федерального канцлера Германии Гельмута Коля, который сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны, а также Президента США Джорджа Буша-старшего, который также внес личный вклад в прекращение холодной войны.

В заключение хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям, поступающим сегодня в адрес великого сына азербайджанского народа, патриота своей Родины Президента Ильхама Алиева в связи с его Днем рождения", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов