Масштаб личности Президента Ильхама Алиева вышел далеко за пределы Азербайджана. Подводя итоги уходящего 2020 года, можно сказать, что вооруженные силы Азербайджана под руководством выдающегося лидера и Верховного Главнокомандующего смогли восстановить суверенитет страны, достигнув вершины героизма, отваги и самопожертвования.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Американский эксперт напомнил, что азербайджанская армия благодаря самоотверженным подвигам доблестных солдат вынудила страну-оккупанта объявить о безоговорочной капитуляции.

"44 дня Второй карабахской войны обернулись грандиозным успехом Президента Ильхама Алиева и Вооруженных сил Азербайджана. Впервые в мире появился выдающийся государственный деятель, который смог восстановить территориальную целостность страны, провозгласившей свою независимость всего три десятилетия назад. Такой ​​амбициозной задачи еще не добивался ни один руководитель какого-либо государства", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан стал единственной страной в мире, которая мастерски сочетает политические навыки с экономической дипломатией и в то же время смогла провести важную контрнаступательную операцию, увенчавшуюся эпохальным успехом.

"Благодаря такому феноменальному успеху Президент Ильхам Алиев находится в доминирующих позициях в списке самых влиятельных глобальных лидеров мира. В решающий момент лидер Азербайджана проявил стойкую храбрость и добился потрясающего результата для своей страны. Президент Ильхам Алиев - выдающийся лидер Евразии, который превзошел масштабы своей страны и укрепил геостратегическое значение Азербайджана на мировой арене", - отметил Питер Тейс.

Американский эксперт также подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев является главным архитектором экономического развития Юго-Восточной Европы, а также гарантом экономического прогресса Южного Кавказа.

"Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом не только среди населения Азербайджана, но и в Европе, США и остальных частях мира. После победы в Отечественной войне Президент Ильхам Алиев превзошел популярность бывшего Федерального канцлера Германии Гельмута Коля, который сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны, а также Президента США Джорджа Буша-старшего, который также внес личный вклад в прекращение холодной войны.

В заключение хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям, поступающим сегодня в адрес великого сына азербайджанского народа, патриота своей Родины Президента Ильхама Алиева в связи с его Днем рождения", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов