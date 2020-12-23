"Для Ирана граница с Азербайджаном - граница мира и дружбы".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Аппарата президента Ирана Махмуд Ваези на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Он отметил, что Иран уважает территориальную целостность стран, и считает, что разногласия между соседними странами должны решаться путем переговоров.

М.Ваези подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии всесторонних связей с Азербайджаном.

Ш.Мустафаев отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев также считает, что граница двух стран является границей дружбы и мира. Он выразил Ирану благодарность за позицию в нагорно-карабахском конфликте и в вопросе территориальной целостности Азербайджана.