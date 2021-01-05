Азербайджан и Турция дали Армении исторический шанс

Проигравшая войну Армения продолжает искать союзнико. Союзников, сторонников, или хотя бы тех, кто просто посочувствует и погладит по головке.

Об этом и ряде других моментов Day.Az побеседовал с известным азербайджанским политологом Тофиком Аббасовым.

Сейчас мы наблюдаем дежурную активность некоторых зарубежных кругов, в том числе и ЕС. Думаю, это запоздалые старания, которые, в принципе, не вписываются в контекст новых региональных реалий.

В свое время все эти структуры - тот же ЕС со своими институтами, ОБСЕ - очень много говорили о поиске решений и точек соприкосновения между сторонами карабахского конфликта, однако не приложили никаких реальных усилий для того, чтобы оказать давление на оккупанта и найти формат взаимодействия и диалога, который дал бы позитивный результат. Они старались чисто для проформы, больше педалировали пиар-сторону вопроса, в то время как дипломатия работала по остаточному принципу, нехотя, по инерции. И не удивительно, что все эти усилия ушли, как говорится, коту под хвост.

И теперь, когда вырисовываются новые контуры взаимодействия в регионе, в том числе с Турцией, являющейся тоже членом Минской группы, Москва с Анкарой предпринимают усилия с новой стартовой точки, в Европе проснулись. Вопрос находился в тупике, и армянская дипломатия, пользуясь попустительством международных посредников, сделала все возможное для того, чтобы сохранить статус-кво, застолбить за собой преимущественные позиции и поставить Азербайджан перед фактом, заставить его смириться с потерей территорий и не думать о перспективах.

В изменении ситуации главную роль сыграла дипломатия Азербайджана, концептуальный подход Президента Ильхама Алиева, который учел все политические, военно-технические элементы действующего положения, выработал правильный алгоритм. И на сегодня мы имеем освобождение территорий и фактическое завершение конфликта.

Нынешние абсолютно невостребованные усилия европейских, международных структур, которые невпопад говорят о каких-то возможностях взаимодействия и выработке каких-то новых решений, бессмысленны и не имеют под собой реальной цены и почвы. Все это нужно оценивать в плане дежурных посылок, которые не привнесут никакого элемента в действующее положение.

Что касается позиции Армении, то не стоит заострять внимание на Николе Пашиняне. У него сложный период, он находится в осадном положении, отбиваясь и от оппозиции, и от диаспоры, и от церкви. Последняя занимается чем угодно, только не служением богу - трафикингом, контрабандой наркотиков, оружия, запрещенных материалов, мутит воду везде, где только возможно.

В этой ситуации обращает на себя внимание очень корявая линия поведения нового главы МИД Армении Ары Айвазяна. Такое впечатление, что он упал с луны. Новый глава армянской дипломатии не принимает во внимание сложившиеся реалии и, похоже, своими неуместными выпадами хочет переплюнуть всех армянских политиков, которые чудили на протяжении многих лет, несли откровенный бред, чтобы заполонить фон проблемы звеньями, играющими не на конструктивный результат, а на подрыв процесса урегулирования.

Этот человек выглядит очень нелепо. Скорее всего, он думает сейчас о своей политической карьере и хочет понравиться протестующей части населения и внешним армянским силам. Он фактически со старым багажом лезет в новую конъюнктуру. Думаю, такого министра Пашиняну навязали. Вспомним, что и на встрече с Лавровым Айвазян выглядел совершенно случайным человеком. Он совершенно не чувствует структуру момента, алогичен и иррационален и не имеет представления о тонкостях дипломатии.

Айвазян думает, что методами слона в посудной лавке он сможет отбить какие-то преимущественные позиции для Еревана. Это ошибочная точка зрения. И мне кажется, чем быстрее армянский истеблишмент избавится от услуг этого иррационального министра, тем будет лучше Армении.

Азербайджан и Турция открыто предложили Армении стать одной из участниц нормальных интеграционных конфигураций. Платформа шести, о которой говорили в Баку президенты Азербайджана и Турции, очень перспективна. Если не считать Армению, все остальные страны обладают реальным потенциалом для того, чтобы сообща выстроить более конструктивную, прочную и жизнеспособную конфигурацию транспортных коммуникаций, энергетических потоков. С тем, чтобы сыграть максимально рациональную роль в межконтинентальных экономических отношениях, транзитных перевозках и так далее.

В этом отношении у Еревана появился исторический шанс стряхнуть с себя грязь более чем столетней подрывной идеологии. Для этого Армения должна самоочиститься, подготовиться к рекреации и выстроить деловые отношения, в первую очередь с Азербайджаном и Турцией. Разрыв связей и контактов с этими двумя странами уже обернулся трагедией для армянской стороны.

В ходе 44-дневной войны азербайджанская армия преподала хороший урок Армении, смяла большую часть ее военно-технического потенциала, и теперь нужно, чтобы у армян наступило прозрение и они сумели сделать правильный выбор. Это нужно, прежде всего, им самим. Они должны создать такие условия, чтобы внешние силы, заправилы диаспоры, церковные иерархии не вмешивались в жизнь Республики Армения. Они ей только все портят. 30 лет суверенного развития показали, что эта страна находится во внешнем управлении, из нее не получится интегратор, участник международных глобальных процессов.

И если армяне действительно хотят, чтобы у них заработали механизмы восстановления экономики и гуманитарной системы, они должны полностью вверить судьбу власти, управления тем силам, которые будут работать по своему разумению, будут ориентироваться на четкие приоритеты страны и не допускать вмешательства диаспоры и церкви.

Одним словом, Ереван должен строить политику, основываясь на негативном опыте прошлого и новых реалиях. А не пытаться искать себе союзников в Европе против Азербайджана.

Лейла Таривердиева