Именно Ильхам Алиев - архитектор грандиозной победы Азербайджана в Карабахе

Если говорить о вкладе Президента Ильхама Алиева в развитие Азербайджана, то здесь, конечно же, это тот базис и тот фундамент, который был заложен Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Об этом в интервью Day.Az сказал руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

"То есть, если мы будем говорить о том, насколько семья Алиевых имеет значение для Азербайджана и его становления как суверенного, независимого и ответственного игрока международных отношений, конечно же, этот вклад сложно переоценить. Потому что это действительно государствообразующая семья, то наследие, которое оставил Гейдар Алиев своему сыну, во многом заложило фундамент государственности в современном виде для Азербайджана. Это комплекс отношений с международными партнерами, а также контракты и инвестиционные проекты, которые были запущены в его бытность. Сюда входит и сформировавшаяся структура государственного управления", - заявил он.

По его словам, сейчас Азербайджан переходит на другой уровень и во многом он связан с личностью Президента Ильхама Алиева.

"Последние несколько лет Президент Ильхам Алиев очень серьезно был занят реформированием республики, в первую очередь, обновлением кадрового потенциала. Мы видим, что практически все отрасли экономики и общественной жизни сейчас обновляются и везде назначаются новые кадры, появляются новые лица, новое поколение, соответствующее нынешним реалиям, которое приносит новые видения. Вышеперечисленное во многом предопределяет этот успех, который Президент Ильхам Алиев достиг в этом году. В первую очередь, конечно же, как Верховный Главнокомандующий, потому что те задачи и цели, которые ставились перед государством по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, достигнуты с честью", - заявил Притчин.

При этом он добавил, что все другие механизмы, в том числе и мирные переговоры, к сожалению, не позволили решить вопрос территориальной целостности Азербайджана.

"В дальнейшем предстоит еще очень большая работа по восстановлению освобожденных территорий, по нормализации жизни, по восстановлению регионального сотрудничества, потому что это очень важный фактор перехода к полноценному новому развитию региона, перехода от конфронтационной к прагматичной модели сотрудничества на Кавказе. И здесь очень много надежд возлагается на Президента Ильхама Алиева, который способствует развитию прагматичных экономических отношений. В первую очередь, мы видим это на примере Грузии, хотелось бы, чтобы то же самое в будущем было и в отношении Армении, чтобы регион перешел от конфронтационной модели к сотрудничеству. Будем надеяться, что у Президента Ильхама Алиева это получится и мы будем видеть уже через несколько лет совершенно другой Южный Кавказ и совершенно другое пространство для развития", - подытожил Станислав Притчин.

Абдул Керимханов