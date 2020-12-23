Минобороны обратилось к родителям и близким военнослужащих

"Некоторые пользователи соцсетей распространяют видео, на которых выражается недовольство тем, что военнослужащих не обеспечивают даже сигаретами".

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Отмечено, что в соответствующем постановлении Кабинета министров о нормах продовольственного пайка для личного состава Вооруженных сил Азербайджана не предусмотрено обеспечение военнослужащих табачными изделиями.

"Несмотря на это, среди гуманитарной помощи, оказываемой государством, есть и сигареты, они выдаются каждому курящему военнослужащему в индивидуальном порядке. Кроме того, обращаясь к родителям и близким военнослужащих, Министерство обороны еще раз доводит до сведения, чтобы они обращались в связи с беспокоящими их вопросами не через соцсети, а для более оперативного решения вопросов на круглосуточные телефонные номера министерства (012) 912, (012) 538-61-31, (012) 404-76-34", - говорится в сообщении.