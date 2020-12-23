Необъективными новостями наносится ущерб авторитету наших военнослужащих

В последние дни в социальных сетях распространяются видеокадры, подрывающие авторитет Азербайджанской армии и бросающие тень на нашу победу в Отечественной войне, и к ним целенаправленно пишутся различные предвзятые комментарии.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в нарушение соответствующих требований Закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне" распространяется информация о нашей армии, а недостоверными новостями наносится ущерб авторитету наших военнослужащих.