https://news.day.az/politics/1300947.html Необъективными новостями наносится ущерб авторитету наших военнослужащих - Минобороны Азербайджана
Необъективными новостями наносится ущерб авторитету наших военнослужащих - Минобороны Азербайджана
В последние дни в социальных сетях распространяются видеокадры, подрывающие авторитет Азербайджанской армии и бросающие тень на нашу победу в Отечественной войне, и к ним целенаправленно пишутся различные предвзятые комментарии.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в нарушение соответствующих требований Закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне" распространяется информация о нашей армии, а недостоверными новостями наносится ущерб авторитету наших военнослужащих.
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