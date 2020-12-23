В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации

Некоторые лица, призванные на военную службу по мобилизации, особенно семейные граждане, выражают обеспокоенность в связи со сроками их увольнения в запас и возвращением домой. Мы с пониманием относимся к этому вопросу.

Об этом говорится в публикации на странице министерства обороны Азербайджана в Facebook, сообщает Day.Az.

Министерство обороны заявляет, что документы по увольнению в запас части военнослужащих подготовлены. В надлежащем порядке они были направлены в соответствующие ведомства: "В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории".