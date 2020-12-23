https://news.day.az/politics/1300954.html В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации - минобороны Азербайджана
В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации - минобороны Азербайджана
Некоторые лица, призванные на военную службу по мобилизации, особенно семейные граждане, выражают обеспокоенность в связи со сроками их увольнения в запас и возвращением домой. Мы с пониманием относимся к этому вопросу.
Об этом говорится в публикации на странице министерства обороны Азербайджана в Facebook, сообщает Day.Az.
Министерство обороны заявляет, что документы по увольнению в запас части военнослужащих подготовлены. В надлежащем порядке они были направлены в соответствующие ведомства: "В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории".
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