Многие закрывали глаза на 30-летнюю оккупацию Карабаха

Турция внесла свой вклад в прекращение 30-летней оккупации Нагорного Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом во время выступления в парламенте сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что Турция столкнулась с чрезвычайно сложными проблемами в регионе, от Восточного Средиземноморья до Ливии, от Сирии до Нагорного Карабаха.

"Но мы продолжим бороться с терроризмом и подавлять его. Турция - единственная страна в НАТО, которая лицом к лицу борется с террористами. Именно Турция спасла демократию в Ливии, поддержав законное правительство. Мы создали условия того, что Федерати́вная Респу́блика Сомали смогла достичь стабильности. Турция внесла вклад в прекращение 30-летнего режима оккупации и грабежа в Карабахе, на что многие закрывали глаза", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.