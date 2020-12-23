Решающая роль Президента Ильхама Алиева в достижении Победы бесспорна

Решающая роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении Победы бесспорна и является его огромным личным вкладом. Об этом сказала Trend доктор политических наук, государственный советник РФ 1 класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова, передает Day.Az.

По мнению российского политолога, без Президента Ильхама Алиева вряд ли стало бы возможным возвращение оккупированных территорий Азербайджана.

"Ильхам Алиев свое имя навеки вписал в историю не только азербайджанского народа. В Российской Федерации политики, эксперты и простые люди знают Президента Азербайджана как уверенного, прагматичного, очень грамотного политика и успешного военачальника.

У Президента Ильхама Алиева открыты все дороги, чтобы быть не только признанным лидером Азербайджана - видной, яркой страны в регионе, но и возглавить некие межрегиональные процессы", - добавила эксперт.

Полоскова отмечает, что, как правило, награды от страны вручает Президент, но в данном случае азербайджанский народ, его активная часть, может наградить самого главу государства, как победителя, лидера и великую фигуру в истории народа.

Касаясь вопроса экономического роста Азербайджана, Татьяна Полоскова подчеркнула, что сейчас будет больше желающих инвестировать в экономику страны и реализовывать с Азербайджаном серьёзные экономические проекты.

По ее мнению, есть возможности для начала нового этапа экономического сотрудничества России и Азербайджана.

Нынешний визит главы МЧС России в Азербайджан скажется на продвижении совместных проектов двух стран, в том числе в восстановлении Карабаха.

Говоря о политике мультикультурализма, Татьяна Полоскова добавила, что Азербайджан одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где после 90-го года были сохранены все наработки мультикультурного подхода.

"Когда началась война за освобождение Карабаха, то плечом к плечу стали не только азербайджанцы, но и представители других национальностей. Азербайджан - это страна с большой перспективой развития, потому что она мультикультуральна", - сказала она.