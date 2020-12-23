В Шуше открылось административное здание Службы госбезопасности

В Шуше состоялось открытие нового административного здания Службы государственной безопасности.

Как сообщили Day.Az в СГБ, в мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии Службы, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.

Государственный флаг перед зданием поднял лейтенант СГБ У.Бейляров, который в результате вражеской оккупации в 1992 году в возрасте трех лет был вынужден вместе со своей семьей покинуть Шушу. Прозвучал государственный гимн.

Состоялось служебное совещание с участием членов коллегии СГБ и руководства Управления Шушинского района. Начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев поздравил сотрудников Управления Шушинского района с этим знаменательным событием и пожелал им успехов.

Начальник Службы государственной безопасности встретился с военнослужащими Шушинского гарнизона, им были вручены праздничные подарки от имени СГБ. Затем участники мероприятия на Джидырдюзю посмотрели концертную программу, впервые за 30 лет организованную культурным центром СГБ для военнослужащих, проходящих службу в городе Шуша.