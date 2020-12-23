Верховный Главнокомандующий - человек, достойный званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны"

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев - это человек, наиболее достойный званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны".

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом Кавказской политики Института Кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кялбизаде, передает Day.Az.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим прагматичным курсом, точной оценкой событий и процессов и мудрым решением проблем вписал свое имя в историю Азербайджана.

Историк отметил, что одним из основных факторов, подтверждающих суверенитет государства на международной арене, является то, что его внутренняя и внешняя политика осуществляется не под диктовку другого государства, а в соответствии с национальными интересами. За прошедшие годы Азербайджан на высоком уровне выполнил свои обязательства перед международными организациями. В то же время наше государство везде и всегда, включая политику, демонстрирует свою независимость, подтверждая свой политический престиж во всем мире.

"Период президентства Ильхама Алиева в истории Азербайджана можно оригинально охарактеризовать его единственным предложением: "Я буду Президентом каждого гражданина Азербайджана". Победоносный Верховный главнокомандующий, освободивший оккупированные территории Азербайджана, несомненно является человеком, наиболее достойным званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны". Своей деятельностью Президент Ильхам Алиев доказал, что является величайшим гарантом безопасности Азербайджанского государства. В данном контексте соответствующие государственные органы и законодательная власть могут поднять статус Совета безопасности Азербайджана, а Президент Ильхам Алиев может быть избран бессменным главой Совета, отвечающего за безопасность страны", - добавил Эльнур Кялбизаде.