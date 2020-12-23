https://news.day.az/politics/1301061.html Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Для меня большая радость передать Вашему превосходительству свои наилучшие пожелания.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья".
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