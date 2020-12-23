Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Для меня большая радость передать Вашему превосходительству свои наилучшие пожелания.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья".