На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангиланский и Губадлинский районы

На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангиланский и Губадлинский районы, сообщает Day.Az

Представляем вниманию читателей эти кадры: