Сегодня, 24 декабря, день рождения Ильхама Алиева - Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего, лидера, действительно изменившего историю и Азербайджана, и всего региона.



По законам жанра, здесь должен следовать пересказ биографии, спокойное изложение фактов, когда будущий глава государства пришел в "большую политику", как занимал пост вице-президента ГНКАР, потом стал премьер-министром Азербайджана, как в 2003 году был избран на пост президента...



Но весь этот "традиционный" пересказ затмевает главное - 8 ноября 2020 года. И обращение к народу Президента Ильхама Алиева: "Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры! С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ!" Как отметил наш Верховный Главнокомандующий, "я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это - великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!"



Сегодня уже подписан указ, официально объявляющий 8 ноября в Азербайджане государственным праздником - Днем Победы. А 10 декабря в столице нашей страны уже прошел грандиозный военный парад, посвященный освобождению Карабаха.



А война, как известно, меняет все.



10 декабря Президент Ильхам Алиев не просто принимал парад. Он представил мировому сообществу новый Азербайджан - страну-победитель, государство, которое после трех десятков лет оккупации восстановило свою территориальную целостность и изгнало оккупантов со своей земли. Президент Ильхам Алиев изменил историю - впервые за 200 лет Азербайджан не терял, а возвращал земли. И значение этой победы выходит далеко за рамки чисто военного "прочтения".



В самом деле, сегодня можно без труда восстановить хронологию боевых действий, подробности и тактические "задумки" азербайджанского командования и ошибки ВС Армении. Чем сейчас и занимаются ведущие военные эксперты многих стран - в фокусе внимания военно-научной элиты мира и штурм города Шуша азербайджанским горным спецназом, и широкое применение БПЛА, и многое другое. Но даже самая пристальная и подробная хронология оставляет за кадром нечто очень важное. Дорога к блистательной победе в Карабахе началась задолго до 27 сентября 2020 года.



Напомним: сначала Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева осуществил масштабные экономические преобразования. Наша страна достигла реальной экономической независимости, в том числе и в таком деликатном вопросе, как "углеводородная логистика". Азербайджан выстроил и ввел в действие собственную систему экспортных трубопроводов, которая позволила нашей стране осуществлять действительно независимый экспорт и ценовую политику, отвечающую интересам Азербайджана. Умело выстроенная "нефтегазовая стратегия" позволила решить и такую тривиальную задачу, как наполнить бюджет. Одновременно развивался ненефтяной сектор и создавалась "подушка безопасности" - с тем, чтобы колебания цен на нефть не ввергали экономику в состояние глубокого шока.



Все это позволило Азербайджану многократно увеличить свой военный бюджет. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева не просто закупал оружие - наша страна строила Армию с большой буквы. И это военное строительство включало все. Наша страна умело и планомерно модернизировала транспортную инфраструктуру. Улучшала социальные положение военнослужащих и "внутреннюю" обстановку в армии, что понятным образом влияло на престиж этой профессии - Родину защищать. И самое главное, Азербайджан проводил регулярные учения, где отрабатывались навыки противостояния армянской агрессии и возможным провокациям противника.



Одновременно разворачивалось и "дипломатическое наступление". Уверенная, продуманная "наступательная дипломатия", которую демонстрировал на самых разных "площадках" президент Азербайджана Ильхам Алиев, коренным образом повысила роль и место Азербайджана на карте мира. Наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер и для Запада, и для Востока. Азербайджан выступает инициатором такого проекта в сфере межцивилизационного диалога, как Бакинский процесс. А еще наша страна под руководством своего президента планомерно, продуманно и тщательно подготовила правовую базу для противостояния армянской агрессии. Крупнейшие международные организации, парламенты и правительства десяткой стран мира принимали документы, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана и справедливую позицию нашей страны по Карабаху - вряд ли стоит напоминать, какую важную роль это сыграло в течение 44 дней войны.



В эти же дни Азербайджан победил не только на поле боя. Наша страна одержала победу и в "информационной войне". Где свой "мастер-класс" демонстрировал президент Ильхам Алиев - с отточенными формулировками, емкими и четкими ответами. И где надо, вступал в жесткую полемику, особенно если журналисты позволяли себе дешевые "наскоки" и менторский тон.



И эта "информационная война" тоже началась значительно раньше, чем считали многие. Один из самых ярких эпизодов - это открытые дебаты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе Мюнхенской конференции, и жесткие дискуссии на саммитах СНГ, где президент Азербайджана посоветовал премьер-министру Армении "сидеть тихо", а затем припомнил ему возвеличивание официальным Ереваном нацистского коллаборанта Гарегина Нжде, и выступление на Валдайском форуме, и многое другое.



И, наконец, самое важное. Выступая на параде 10 декабря, Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев раскрыл название военной операции Азербайджана - "Железный кулак". И подчеркнул: "Во время войны я говорил, что наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. Этот железный кулак сломал врагу хребет, разбил его голову. Сегодня мы отмечаем этот праздник как народ-герой. Победоносная Азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, нанесла Армении поражение. Армянской армии, можно сказать, нет, она уничтожена. Если после этого армянский фашизм вновь поднимет голову, то итог будет таким же. Железный кулак Азербайджана вновь сломает им хребет. А теперь для нас начинается новая эра - эра созидания".



В дни Отечественной войны Азербайджан действительно продемонстрировал беспрецедентное единство народа вокруг своего Верховного Главнокомандующего. Обращения глав религиозных общин, НПО, политических партий - везде выражалась полная поддержка и политике Президента, и операции по освобождению Карабаха. На глазах рушились планы армянских оккупантов, которые делали серьезную ставку на дестабилизацию ситуации внутри страны. Но не получилось. Война оказалась лучшим доказательством: Президент Азербайджана обладает в своей стране высочайшим "кредитом народного доверия".



Здесь можно долго рассказывать об истоках этого беспрецедентного, если угодно, "рейтинга". Старательно перечислять все "революции сверху", которые проходили и проходят в Азербайджане по инициативе и под руководством президента страны. Вспоминать несколько этапов демократизации выборного законодательства, коренную реформу системы государственного управления, программы по борьбе с коррупцией, которые включали в себя все, от ликвидации коррупционных "лазеек" в законодательстве до громких арестов.



Но есть еще одна составляющая - честность. Честность во всем. И в Азербайджане, и за его пределами прекрасно знают: заявления президента Азербайджана столь же весомы, как и его подпись под официальными документами. Глава Азербайджанской Республики всегда выполняет свои обещания. В мире найдется не так много политиков, которые могут сказать своим гражданам: "Я знаю, когда и что надо делать", и граждане им поверят.



А своему Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву мы верим по-настоящему. Доверяем его полководческому таланту, его политической прозорливости, дипломатии, его настоящему, беззаветному патриотизму и профессионализму.



Обычно в день рождения поздравляют лишь именинника, но сегодня у нас куда больше поводов поздравить самих себя - с тем, что у нашей страны такой Лидер с большой буквы. Человек, под руководством которого Азербайджан одерживает победы и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной войне.



Коллектив медиа-компании Day.Az присоединяется к пожеланиям, поздравлениям и словам искренней благодарности, которые поступают в адрес Президента Ильхама Алиева со всего мира.





Нурани,

специально для Day.Az

