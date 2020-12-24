Президент Ильхам Алиев обеспечил победу в войне в Карабахе

Президент Ильхам Алиев - автор летописи героического главы государства в нашей истории.

Об этом говорится в публикации на странице в "Twitter" помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, сообщает Day.Az.

"Сегодня день рождения победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Являясь строителем сильного Азербайджанского государства, Президент Ильхам Алиев положил конец разлуке народа с Карабахом и, обеспечив победу в войне, стал автором летописи героического главы государства", - пишет Хикмет Гаджиев.