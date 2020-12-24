https://news.day.az/politics/1301146.html Президент Казахстана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Казахстана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Казахстана поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана, крепкого здоровья.
Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, главы государств выразили уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.
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