Президент Казахстана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана, крепкого здоровья.

Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, главы государств выразили уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.