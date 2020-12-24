Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вошел в историю Азербайджана как президент-спаситель, освободивший Карабах

Ильхам Алиев, начавший в 2003 году свою деятельность в качестве одного из самых молодых президентов мира, возглавляет такую ​​страну, как Азербайджан, имеющую очень важное геополитическое положение и значение, расположенную на перекрестке глобальных интересов и конфликтов.

Об этом сказал Trend директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов, передает Day.Az.

"Признаемся, что это очень сложная историческая миссия. Однако, несмотря ни на что, за очень короткий срок руководитель нашей страны завоевал большое уважение и авторитет во всем мире. Это очень важный факт в истории нашей государственности.

Прежде всего, Президент Ильхам Алиев - выпускник очень редкой политической школы государственного управления гениального Гейдара Алиева, пройти которую удается очень немногим. В этой школе Президент Ильхам Алиев получил урок непобедимости, овладел всеми тонкостями политики Гейдара Алиева. В то же время Президент Ильхам Алиев являлся свидетелем несправедливостей, преследований и измен в отношении его отца, с молодых лет встав на борьбу с ними и идя плечом к плечу с Гейдаром Алиевым по пути служения родному народу", - сказал он.

Махмудов отметил, что, следуя по пути великого вождя, Президент Ильхам Алиев получил прекрасное политическое образование.

"Они оба, и отец, и сын, проявляли особый интерес к изучению отечественной и мировой истории, овладели глубокими и всесторонними историческими знаниями, получили высшее историческое образование - Гейдар Алиев окончил исторический факультет БГУ, а Ильхам Алиев - Московский государственный институт международных отношений, где он проводил свои научные исследования и защитил диссертацию. Таким образом, Президент Ильхам Алиев является профессиональным политиком, освоившим теоретические знания и практику государственного управления Гейдара Алиева.

За все прошедшие годы мы под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева решительно, непоколебимо, не спотыкаясь, как говорится, не радуя врагов, пошли по пути, проложенному Гейдаром Алиевым, и добились многих успехов. Одним словом, за годы, прожитые без Великого Национального лидера, мы стали свидетелями новых побед политики Гейдара Алиева, преодолели тяжелые невзгоды! Мир увидел, что, как и при Гейдаре Алиеве, в Азербайджане есть сильное политическое руководство, в стране, как и раньше, господствуют мир и стабильность, и сотрудничество с ней можно продолжать!", - отметил Ягуб Махмудов.

По его словам, ныне мир интересуется азербайджанской моделью современного развития.

"Автор этой модели - руководитель нашего государства Ильхам Алиев. Важнейшая составляющая модели - очищение нашей национальной истории от фальсификаций и искажений.

Я часто вспоминаю незабываемое завещание великого лидера Гейдара Алиева, который неоднократно говорил, что мы должны заново исследовать историю последних 200 лет. Наш великий вождь имел в виду историю XIX-XX веков, особенно историю после заключения Гюлистанского (1813 г.) и Туркменчайского (1828 г.) договоров. Это история раздела Азербайджана на две части, политики уничтожения нашего народа и актов геноцида. Выполняя это завещание, Президент Ильхам Алиев сконцентрировал научное направление Института истории на новое написание истории последних 200 лет, очищение истории Азербайджана от фальсификаций и искажений.

Когда в 2004 году я был назначен руководителем Института истории, глава государства поставил перед учеными-историками ряд серьезных задач, на решение которых был направлен весь потенциал научного учреждения. Если ныне у нас есть свой концептуальный взгляд на Иреванский вопрос, то это заслуга Президента Азербайджана. В то же время в нашу задачу входило новое написание истории Иревана, Карабаха и Нахчывана, исследование актов геноцида и армянского вандализма. Все это - концептуальные заслуги Президента Азербайджана перед нашим народом и исторической наукой. Было доказано, что армяне не являются коренным этносом Южного Кавказа, а были переселены в Азербайджан царской Россией в XIX веке. Институтом выпущены: двухтомная "Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики", первый "Исторический атлас Азербайджана", десятки ценных исследований и документальных фильмов по истории Карабаха, Нахчывана, Иреванского ханства, геноциду нашего народа, нашим утерянным землям, которые переведены на разные языки и распространены в ведущих странах мира. За серию работ, написанных по этим научным проблемам, Президент своим Распоряжением удостоил 13 ученых Института истории Государственной премии Азербайджана. Переносом из центра Баку на городское кладбище останков палачей геноцида, руководителем которых был Степан Шаумян, совершивший преступный геноцид против азербайджанского народа, глава государства произвел революцию в умах людей. Я сравниваю этот шаг Президента с открытием Николая Коперника. Все это свидетельствует о том, что Президент Ильхам Алиев является искусным знатоком исторической науки, а проведенные научные исследования - прямым результатом его принципиальной позиции. Гейдар Алиев начал эту работу, и в соответствии с требованиями времени, Ильхам Алиев творчески продолжает ее. Таким образом, на пути к исторической победе Президент выиграл не только информационную войну, но и создал международную политико-правовую базу", - сказал Махмудов.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев продемонстрировал свою принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту еще во время своей деятельности в Парламентской ассамблее Совета Европы: "Президент сыграл беспримерную роль в доведении до сведения европейского общества и всего мира фактов того, что Азербайджан в этом вопросе является правой, справедливой стороной, подвергшейся агрессии со стороны Армении, которая оккупировала 20% нашей территории, вследствии чего в стране более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. За последние 17 лет при прямом покровительстве Президента Ильхама Алиева Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие влиятельные международные организации подтвердили, что Карабах - это земля Азербайджана".

Ягуб Махмудов подчеркнул, что армянские оккупанты арменизировали азербайджанские топонимы в Карабахе - точно также они поступили на территории бывшего Иреванского ханства, в Зангезуре и других исторических землях Азербайджана.

"Но в 2020 году Президент Ильхам Алиев впервые разрушил сценарий вандализма армян, который длился более 100 лет. Во время Второй Карабахской Отечественной войны с армянским фашизмом руководитель нашей страны начал восстанавливать исторические названия освобожденных территорий Азербайджана, переименовав Мадагиз в Суговушан, Венг в Чинарлы, а Цакури в Хунерли.

Впервые за последние 200 лет армянские оккупанты с позором изгнаны с азербайджанских земель! Во время 44-дневной войны Вооруженные силы Азербайджана под мудрым руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободили от оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шушу и многочисленные стратегические высоты. Освобождение города Шуша сыграло решающую роль в войне - Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. День освобождения города Шуша внесен нашим Президентом в историю как День Победы. Согласно совместному заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы были освобождены без кровопролития. Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего наша армия в короткие сроки освободила Карабах, самостоятельно выполнив 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Таким образом, Отечественная война 10 ноября завершилась исторической победой, восстановившей ​​территориальную целостность Азербайджана. Наш Президент, осознавая тот факт, что присоединение Западного Зангезура Азербайджана к Армении географически разделило тюркский мир, восстановил сухопутную границу с Нахчываном!

Сегодня сбылась мечта всех граждан Азербайджана - Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вошел в историю Азербайджана как Президент-спаситель, освободивший Карабах!", - заключил он.