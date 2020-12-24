https://news.day.az/politics/1301196.html Хулуси Акар на переговорах с замминистра обороны Азербайджана
Хулуси Акар на переговорах с замминистра обороны Азербайджана
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Керемом Мустафаевым, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На встрече также присутствовал начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер.
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