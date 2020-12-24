Хулуси Акар на переговорах с замминистра обороны Азербайджана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Керемом Мустафаевым, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече также присутствовал начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер.