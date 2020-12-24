Вручена медаль “За заслуги в диаспорской деятельности”

В конце минувшего года Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Закон "О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Aзербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

В нынешнем году Государственный комитет по работе с диаспорой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира наградил членов диаспорских организаций и активистов диаспоры, внесших важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры, медалью "За заслуги в диаспорской деятельности".

Наши награжденные соотечественники удостоены этой медали за заслуги в укреплении связей диаспоры с Азербайджанской Республикой, распространении на международной арене объективной информации, связанной с Азербайджаном, а также пропаганду азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, роль в развитии двусторонних и многосторонних связей Азербайджанской Республики в международном сообществе.

Диаспорские организации, входящие в координационные советы азербайджанцев, поддерживаемые Государственным комитетом по работе с диаспорой на основе рекомендаций и поручений уважаемого Президента Ильхама Алиева, защищая позицию нашей страны, дали достойный ответ армянским провокациям на всех уровнях. Со дня начала товузских событий и Отечественной войны азербайджанцы мира поднялись в ответ на призыв Президента Азербайджана, в целях поддержки Азербайджана в целом были проведены 182 акции, митинга-шествия, различным международным организациям, компетентным лицам адресованы тысячи заявлений, можно сказать, повсюду в мире на 26 языках распространены информации о диаспорской деятельности и акциях.

Период коронавируса (COVID-19) показал, что Азербайджанское государство проявляет большое внимание и заботу об азербайджанцах, проживающих не только в стране, но и за рубежом. B этот период более, чем 8 тысячам наших соотечественников была оказана материальная и техническая поддержка, десятки тысяч наших земляков эвакуированы в страну по поручению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Диаспорские организации и активисты вносят большой вклад в диаспорскую политику нашей страны, как результат, в нынешнем году 92 человека, проживающие в 30 странах, награждены медалью "За заслуги в диаспорской деятельности".

Отметим, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 25.12.2019 года номер 899 полномочие награждения медалью "За заслуги в диаспорской деятельности" предоставлено Государственному комитету по работе с диаспорой.