Победой в Карабахе Президент Ильхам Алиев вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана

Говорят, что у великих лидеров есть видение, которое помогает вдохновлять других и воплощать это видение в жизнь. Эти лидеры разделяют свое видение и ведут свои страны к вершинам славы и благоговения на международной арене благодаря своей мудрости и проницательности. Одним из лучших примеров таких лидеров является действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сын Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом в интервью Day.Az сказал глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

"Азербайджан собственными силами смог нанести сокрушительное поражение Армении и вернуть Карабах, являющийся исконной территорией Азербайджана. Эта победа стала возможной благодаря дальновидной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, а также народу страны, который в ответственный момент сплотился вокруг своего Верховного главнокомандующего. Безоговорочным военно-политическим триумфом Президент Ильхам Алиев вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана", - подчеркнул пакистанский политолог.

Председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС" напомнил, что благодаря одаренным руководящим способностям Президента Ильхама Алиева, оккупация азербайджанских земель со стороны Армении была признана на международном уровне.

"С момента прихода к власти Президент Ильхам Алиев твердо отстаивал национальные интересы Азербайджана на мировой арене. В то же время Президент Ильхам Алиев скрупулезно работал над новой моделью экономического развития страны, предусматривающая значительное снижение зависимости экономики страны от цен на энергоресурсы. Благодаря этой стратегии Азербайджан за небольшой отрезок времени по историческим меркам превратился в одну из самых процветающих стран не только на постсоветском пространстве, но и в регионе", - заявил он.

Глава Института изучения мира и дипломатии также отметил, что Азербайджан на протяжении всего времени нагорно-карабахского конфликта выступал за его мирное урегулирование, однако Армения всячески уклонялась от конструктивных переговоров, надеясь на сохранение статус-кво.

"Когда Армения совершила очередную провокацию утром 27 сентября, Азербайджан решил раз и навсегда поставить в этом вопросе точку и наказать агрессора. В результате боевых действий территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, что является грандиозным успехом страны. Будучи из Пакистана, хочу отметить, что наша страна на протяжении 44 дней войны оказывала политическую поддержку Азербайджану на высшем уровне. Премьер-министр Имран Хан после победы Азербайджана сказал: "Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали образцовую доблесть. Карабах - это не спорная территория. Весь мир признает принадлежность Карабаха Азербайджану и принимает его как территорию этой страны. Азербайджанцы вернули свои исконные земли". Не только азербайджанский народ, но и народ Пакистана считает Президента Ильхама Алиева героем Азербайджана, потому что ему удалось отстоять историческую правду", - резюмировал Мухаммад Асиф Нур.

Абдул Керимханов