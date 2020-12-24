Президент Ильхам Алиев смог обеспечить стабильный экономический рост на протяжении многих лет

Роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении Победы огромна.

Об этом сказал Trend директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев создал сильную армию, которая одержала военную победу.

"Для построения сильной армии были произведены большие закупки вооружения. Это системы вооружения из России - самолеты, танки, БТР, противоракетная система и т.д., ударные беспилотники из Турции, разведывательные беспилотники из Израиля, которые сыграли важную роль в боевых действиях. Закупки вооружения стали возможны благодаря тому, что Президент Азербайджана смог обеспечить стабильный экономический рост на протяжении многих лет", - сказал он.

Сергей Марков добавил, что во время боевых действий очень важно иметь сильного лидера, на которого можно ориентироваться, и Президент Ильхам Алиев обеспечил сильное лидерство.

По мнению политолога, победа Азербайджана простимулирует экономический рост страны. Необходимость восстановления освобождённых территорий будет означать мощные финансовые инвестиции, которые дадут серьёзный экономический рост.

Он также подчеркнул, что строительство нахчыванской трассы, связывающей Турцию и Азербайджан, может привести к сильному стимулированию экономического роста, и оказать позитивное влияние.