Президент Италии поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам свои самые искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения.

С особым удовлетворением вспоминаю встречу, проведенную в начале этого года в рамках Вашего государственного визита, еще более укрепившего тесные связи между Азербайджаном и Италией.

Верю, что связи между нашими странами, которые еще раз подтвердятся с завершением в ближайшее время Южного газового коридора, получат новый импульс во всех сферах, где у нас существует широкое и плодотворное сотрудничество.

По-дружески передаю Вам свои самые искренние поздравления, желаю благополучия Вам и Вашей семье".