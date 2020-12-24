Роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении Победы в Отечественной войне - исключительна.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета, уроженец Агдама Ниязи Ниязов, передает Day.Az.

По его словам, усилия, приложенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сформировали совокупность факторов, приведших к Победе.

Эксперт особо выделяет деятельность Президента Азербайджана на внешнеполитической арене и выстраивание доверительных отношений с руководителями ряда важных государств, таких как Россия, Турция и Израиль.

"Все эти факторы в конечном итоге предопределили Победу Азербайджана в Отечественной войне. Кроме того, Президент Ильхам Алиев, продолжая политику Общенационального лидера Гейдара Алиева, с первого дня своего президентства уделял особое внимание развитию вооруженных сил, оснащению их современным вооружением, что тоже сыграло роль в достижении Победы", - сказал он.

По его словам, то, что сегодня азербайджанский народ полностью поддерживает своего Президента, является для него самой высшей наградой, о чем он сам неоднократно говорил.

"Думаю, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сумеет добиться еще многих успехов, в том числе в вопросах, связанных с восстановлением своих территорий. Само по себе экономическое восстановление освобождённых территорий будет способствовать росту экономики Азербайджана даже в условиях, складывающихся на международной арене из-за ситуации с пандемией. Это в первую очередь начало увеличения количества рабочих мест, необходимость в большом числе специалистов - начиная от экспертов в области экономики и логистике, заканчивая представителями инженерных специальностей", - отметил Ниязов.

Эксперт добавил, что инвестиции, которые Азербайджан планирует вложить в освобожденные территории, а также инвестиции, которые готовы вложить ряд международных акторов, будут способствовать росту экономики Азербайджана: "Контуры этой политики будут четко ясны уже весной 2021 года. Мы увидим, что экономика Азербайджана будет демонстрировать серьезные успехи и покажет новые высоты в своем развитии".

Ниязи Ниязов также добавил, что политика мультикультурализма является одним из ключевых направлений внешней и внутренней политики Азербайджанской Республики.

Он подчеркнул, что эффективность этой политики продемонстрировала Отечественная война, когда представители разных национальностей в Азербайджане, как единое целое, поднялись на защиту своей страны, сплотились в борьбе за освобождение своих территорий от внешнего врага.

"На международной арене политика мультикультурализма Азербайджана также дает свои плоды: многие страны мира вынуждены считаться с тем, что в Азербайджане прекрасно уживаются представители различных этносов и религий", - сказал Ниязов.

Эксперт отметил, что после окончания Отечественной войны внимание к политике мультикультурализма Азербайджана бесспорно возрастет. Уже сейчас мы видим, как появляется новый всплеск интереса к Азербайджанской Республике, к внешней и внутренней политике страны.

"Если первый всплеск связан с успехами Азербайджана на рубеже 1990-2000 годов, когда Республика сумела выстроить свою нефтяную стратегию и модернизировать экономику, то после Победы интерес к тому, как страна за короткий промежуток времени сумела добиться таких успехов в войне, бесспорно будет привлекать внимание к Азербайджану исследователей во всем мире", - добавил Ниязов.