Минобороны Азербайджана представило музыкальный клип "Победоносный полководец"

Наряду с другими факторами важную роль в повышении боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии играют военные марши и патриотические песни.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, военные марши и песни, написанные как до, так и в ходе войны выдающимися композиторами, народными артистами Фаигом Суджаддиновым, Эльдаром Мансуровым, заслуженными артистами Говхар Гасанзаде и Азадом Захидом на слова заслуженного деятеля искусства, персонального пенсионера Президента Азербайджана полковника Абдуллы Гурбани, были восприняты личным составом с большим интересом и воодушевлением.

"Представляем вашему вниманию очередной клип, подготовленный Центром документальных и учебных фильмов Азербайджанской Армии на песню "Победоносный полководец" (музыка: Эльдар Мансуров, слова: Абдулла Гурбани) в исполнении виртуозного исполнителя патриотических песен, народного артиста Мубариза Тагиева", - сказали в министерстве.