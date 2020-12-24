Председатель правления SAZZ LTE поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель правления акционеров корпорации Azqtel (Sazz LTE ), активист и общественный деятель азербайджанской диаспоры в США Джейхун Моллазаде поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Day.Az, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья и успехов во всех ваших делах.

Благодаря выдающимся личностным качествам, твердости и мудрости Вам с успехом удается каждый день подтверждать Ваш самый высокий авторитет как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния народа. Вы прилагаете большие усилия для укрепления международных позиций государства, заботитесь о постоянном развитии экономики и социальной сферы Азербайджана.

Этот год знаменательный для Вас и для всего азербайджанского народа. Под Вашим руководством победоносная Азербайджанская армия освободила находящиеся 30 лет под оккупацией земли и восстановила территориальную целостность нашей страны. 44-дневная война заставила противника подписать акт о капитуляции. Эта война показала, что Азербайджан - современное государство с сильной армией и стремительно развивающейся экономикой. Уверен, что Ваша политика принесет нашей стране еще большие успехи и победы.

Уважаемый господин Президент, Вы написали новую историю Азербайджана. Сегодня под Вашим руководством наша страна признана на международной арене как стабильное государство, своевременно выполняющее взятые на себя обязательства.

Ваша прагматичная политика, осуществляемая в других сферах, вносит вклад в развитие нашей страны и благополучие людей.

Еще раз искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов на пути, ведущем нашу страну к еще более высоким вершинам".