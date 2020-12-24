Президент Ильхам Алиев: В масштабах войны наши потери более чем низкие

В масштабах войны наши потери более чем низкие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Губадлинский и Зангиланский районы.

Новость обновляется