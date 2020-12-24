https://news.day.az/politics/1301323.html Президент Ильхам Алиев: В масштабах войны наши потери более чем низкие
Президент Ильхам Алиев: В масштабах войны наши потери более чем низкие
В масштабах войны наши потери более чем низкие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Губадлинский и Зангиланский районы.
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