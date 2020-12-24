Оценочная миссия ООН готовится прибыть в Нагорный Карабах

Руководство ООН приняло решение направить в зону нагорно-карабахского конфликта комплексную оценочную миссию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в состав миссии войдут представители профильных гуманитарных агентств для ознакомления с ситуацией на местах и оценки потребностей тех, кто нуждается в помощи:

"В настоящее время продолжается подготовка и согласование параметров оценочной миссии. Со своей стороны, считаем, что целесообразно активизировать гуманитарную помощь пострадавшим по линии профильных международных организаций".