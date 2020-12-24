https://news.day.az/politics/1301336.html Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Решение нагорно-карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Это одно из важнейших достижений. Роль России очевидна. Между чудесами и реальностью есть очень важный сегмент - это труд. За трехсторонним заявлением Азербайджана, России и Армении стоит колоссальный труд и его реализация связана с еще большим колоссальным трудом. Предстоит большая комплексная работа. Когда есть мир, очень многое достижимо", - сказала она.
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